Жиру с 2014 года является лидером АПЛ по голам головой

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Жиру с 2014 года является лидером АПЛ по голам головой

Форвард "Челси" Оливье Жиру является лидером последних шести сезонов АПЛ по голам головой.

С сезона 2014/15 француз забил головой 19 мячей. В топ-3 также вошли Майкл Антонио ("Вест Хэм") и Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), на счету которых по 15 голов.

Жиру с 2012 по 2018 год выступал за "Арсенал", а с 2018 года защищает цвета "Челси".

Ориентировочная трансферная стоимость 33-летнего футболиста составляет 9 миллионов евро.  

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