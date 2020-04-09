В Италии разрабатывают медицинские рекомендации для возможного возобновления Серии А
Федерация футбола Италии (FIGC) занимается разработкой медицинских рекомендаций на случай возобновления Серии А.
Как сообщает Reuters, медицинский комитет FIGC обсуждает создание обязательного протокола, в котором будет указано, какие тесты необходимо будет пройти игрокам, которые переболели коронавирусом.
Отмечается, что особое внимание будет уделено дыхательной и сердечно-сосудистой системам.
За все время в Италии было зафиксировано более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Италии определили вариант доигровки сезона в условиях пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, сколько "Реал" сэкономит благодаря сокращению зарплат
-
ЦСКА сократит зарплаты на 50%
-
Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й
-
В подписании Месси заинтересованы два клуба
-
Смолов рассказал, что "Сельта" отпустила его в Россию
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" возобновил интерес к Ундеру
-
Креспо: "Месси намного больше чем просто великий футболист"
-
В Италии разрабатывают медицинские рекомендации для возможного возобновления Серии А
-
1
Жиру с 2014 года является лидером АПЛ по голам головой
-
IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR
-
1
Футболисты АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом
-
Умер экс-игрок "Атлетико" Мигель Джонс
-
Экс-вратарь сборной Англии может перейти в "Бешикташ"
-
Бакаев назвал лучшего тренера в истории "Спартака"
-
"Челси" готовит новый контракт для Рюдигера
-
1
Брейтуэйт сделал прическу в стиле Роналдо на ЧМ-2002
-
Стало известно, сколько "Реал" сэкономит благодаря сокращению зарплат
-
"Ювентус" предлагает "Милану" обмен игроками
-
Известный агент высказался о зарплатах футболистов
-
"Бавария" близка к продлению контракта с Алькантарой
-
ЦСКА сократит зарплаты на 50%
-
1
Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й
-
Брестское "Динамо" одержало победу над "Шахтером" в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси
-
Смолов назвал кумира своего детства
-
1
"Барселона" отказалась от подписания Виллиана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16