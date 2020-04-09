В Италии разрабатывают медицинские рекомендации для возможного возобновления Серии А

Федерация футбола Италии (FIGC) занимается разработкой медицинских рекомендаций на случай возобновления Серии А.

Как сообщает Reuters, медицинский комитет FIGC обсуждает создание обязательного протокола, в котором будет указано, какие тесты необходимо будет пройти игрокам, которые переболели коронавирусом.

Отмечается, что особое внимание будет уделено дыхательной и сердечно-сосудистой системам.

За все время в Италии было зафиксировано более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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