Креспо: "Месси намного больше чем просто великий футболист"

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Быть Месси невероятно сложно. Никто не может поставить себя на его место, как никто не мог поставить себя на место Марадоны в то время. Мы не знаем, о чем они думают, чем живут. Лео выступает на самом высоком уровне уже много лет. Его бьют по ногам, однако он встает и продолжает играть, всегда много работает.

Месси гораздо больше, чем просто игрок или атлет. Он является примером для других. Я думаю, что Месси намного больше чем просто великий футболист", - приводит слова Креспо Ole.

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