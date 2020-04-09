Креспо: "Месси намного больше чем просто великий футболист"

Теги барселоналионель мессиэрнан креспо

Креспо: "Месси намного больше чем просто великий футболист"

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Быть Месси невероятно сложно. Никто не может поставить себя на его место, как никто не мог поставить себя на место Марадоны в то время. Мы не знаем, о чем они думают, чем живут. Лео выступает на самом высоком уровне уже много лет. Его бьют по ногам, однако он  встает и продолжает играть, всегда много работает.

Месси гораздо больше, чем просто игрок или атлет. Он является примером для других. Я думаю, что Месси намного больше чем просто великий футболист", - приводит слова Креспо Ole.

Читайте также: Экс-игрок "Атлетико": "Месси всегда должен получать "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR

IFAB изменил правила игры рукой и работу VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов