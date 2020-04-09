"Тоттенхэм" возобновил интерес к Ундеру

"Тоттенхэм" хочет снова попробовать заполучить вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

Как сообщает TBRFootball, главным соперником "шпор" в борьбе за игрока является "Эвертон". Стоимость возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

Отметим, что "Тоттенхэм" следил за Ундером еще до его перехода в "Рому". Также "шпоры" пытались подписать футболиста прошлым летом.

В текущем сезоне на счету Ундера три забитых гола в 20 матчах.

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