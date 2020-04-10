Зидан просит "Реал" подписать защитника "РБ Лейпцига"

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает As, инициатором трансфера 21-летнего француза является наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Однако отмечается, что Зидан выделит Упамекано роль первого запасного центрального защитника, а основными останутся Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

Соглашение Упамекано с клубом действует до лета 2021 года. Напомним, что на игрока также претендуют "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Читайте также: Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Мбаппе ближайшим летом. | http://soccernews.ru