Зидан просит "Реал" подписать защитника "РБ Лейпцига"

1 Теги реал мадридзинедин зиданрб лейпцигдайот упамеканотрансферы

Зидан просит "Реал" подписать защитника "РБ Лейпцига"

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает As, инициатором трансфера 21-летнего француза является наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Однако отмечается, что Зидан выделит Упамекано роль первого запасного центрального защитника, а основными останутся Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

Соглашение Упамекано с клубом действует до лета 2021 года. Напомним, что на игрока также претендуют "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Читайте также: Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Мбаппе ближайшим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

В Барселону лучше...

Ответить

главное

"Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов