"Манчестер Юнайтед" определил три позиции, требующие усиления летом

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"Манчестер Юнайтед" определил три позиции, требующие усиления летом

"Манчестер Юнайтед" начал разрабатывать стратегию на летнее трансферное окно.

Как сообщает Manchester Erevening News, "красные дьяволы" намерены приобрести хавбека, плеймейкера и вингера.

В последнее время слухи связывали "МЮ" с хавбеками Джеком Грилишем ("Астон Вилла") и Джеймсом Мэддисоном ("Лестер"), а также с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.

Однако отмечается, что клуб не спешит делать конкретные предложения, так как стоимость игроков может упасть в связи с ситуацией вызванной короновирусом.

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lesnovsky

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