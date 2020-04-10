Слуцкий высказался о перспективах Головина

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Слуцкий высказался о перспективах Головина

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о перспективах хавбека "Монако" Александра Головина.

"Он может перебраться в любой европейский топ-клуб в любое время. После перехода в "Монако" у него была адаптация, в клубе менялись тренера. Второй сезон также выдался скомканным. Однако "Монако" начал подниматься, и сейчас Головин - один из лидеров команды. Если летнее трансферное окно будет нормальным, то ему можно будет задуматься над уходом.

Мы иногда общаемся с ним. Он стал более коммуникабельным, поэтому с ним можно поговорить о чем угодно. Он сказал мне, что не хочет играть за клубы, у которых нет серьезных турнирных задач. Если он куда то и уйдет, то это будет клуб с большими амбициями", - заявил Слуцкий.

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