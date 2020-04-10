Слуцкий высказался о перспективах Головина
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о перспективах хавбека "Монако" Александра Головина.
"Он может перебраться в любой европейский топ-клуб в любое время. После перехода в "Монако" у него была адаптация, в клубе менялись тренера. Второй сезон также выдался скомканным. Однако "Монако" начал подниматься, и сейчас Головин - один из лидеров команды. Если летнее трансферное окно будет нормальным, то ему можно будет задуматься над уходом.
Мы иногда общаемся с ним. Он стал более коммуникабельным, поэтому с ним можно поговорить о чем угодно. Он сказал мне, что не хочет играть за клубы, у которых нет серьезных турнирных задач. Если он куда то и уйдет, то это будет клуб с большими амбициями", - заявил Слуцкий.
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|Команда
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|27
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|Лилль
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|6
|Ницца
|28
|41
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13