Экс-игрок сборной Бразилии Роберто Карлос назвал самого важного тренера в своей карьере.

"Рой Ходжсон уничтожил меня в "Интере", он постоянно ставил меня в полузащиту. У меня не было шансов попасть в сборную, а в 1997 году был Кубок Америки. Мы плохо ладили, однако я мало что знал о европейском футболе.

Я попросил Моратти отпустить меня. После чего перебрался в "Реал" под руководством Фабио Капелло. И он стал самым важным тренером в моей карьере", - приводит слова Карлоса Football Italia.

Напомним, что Роберто Карлос выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год.

Читайте также: Капелло объяснил неудачи сборной Англии на крупных турнирах. | http://soccernews.ru