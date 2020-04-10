Роберто Карлос назвал самого важного тренера в своей карьере

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Роберто Карлос назвал самого важного тренера в своей карьере

Экс-игрок сборной Бразилии Роберто Карлос назвал самого важного тренера в своей карьере.

"Рой Ходжсон уничтожил меня в "Интере", он постоянно ставил меня в полузащиту. У меня не было шансов попасть в сборную, а в 1997 году был Кубок Америки. Мы плохо ладили, однако я мало что знал о европейском футболе.

Я попросил Моратти отпустить меня. После чего перебрался в "Реал" под руководством Фабио Капелло. И он стал самым важным тренером в моей карьере", - приводит слова Карлоса Football Italia.

Напомним, что Роберто Карлос выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год.

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