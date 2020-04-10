Журналист Карпов назвал игроков "Локомотива", которые не хотели сокращать зарплаты

Журналист Иван Карпов перечислил футболистов "Локомотива", выступавших против снижения зарплат.

По сведениям Карпова, в это число попали Гильерме и Гжегож Крыховяк, а также игроки, чьи соглашения с клубом истекают этим летом, например, Антон Коченков.

При этом противоположную сторону заняли Дмитрий Баринов и Ведран Чорлука. Напомним, что футболисты клуба согласились на сокращение зарплат на 40 процентов.

После 22 туров "Локомотив" занимает в РПЛ второе место, отставая от "Зенита" на 9 очков.

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