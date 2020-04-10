Журналист Карпов назвал игроков "Локомотива", которые не хотели сокращать зарплаты

Теги локомотив москвамаринато гильермегжегож крыховякантон коченков

Журналист Карпов назвал игроков "Локомотива", которые не хотели сокращать зарплаты

Журналист Иван Карпов перечислил футболистов "Локомотива", выступавших против снижения зарплат.

По сведениям Карпова, в это число попали Гильерме и Гжегож Крыховяк, а также игроки, чьи соглашения с клубом истекают этим летом, например, Антон Коченков.

При этом противоположную сторону заняли Дмитрий Баринов и Ведран Чорлука. Напомним, что футболисты клуба согласились на сокращение зарплат на 40 процентов.

После 22 туров "Локомотив" занимает в РПЛ второе место, отставая от "Зенита" на 9 очков.

Читайте также: Сёмин - о сокращении зарплат в "Локомотиве": "Я и не сомневался". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сульшер готов расстаться с пятью футболистами

Сульшер готов расстаться с пятью футболистами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов