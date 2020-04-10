"Реал" определился с будущим Милитао

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"Реал" определился с будущим Милитао

Защитник "Реала" Эдер Милитао близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sportsmole, 22-летний бразилец не входит в планы наставника команды Зинедина Зидана, поэтому, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Напомним, что ранее интерес к футболисту проявлял "Тоттенхэм". Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Милитао провел 13 матчей, но результативными действиями не отличился.

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