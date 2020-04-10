Сёмин разозлил руководство РЖД и приблизил свою отставку
Председатель правления РЖД Олег Белозеров остался недоволен поведением наставника "Локомотива" Юрия Семина в ситуации с сокращением зарплат игроков.
Ранее Семин написал открытое письмо, в котором встал на защиту футболистов, когда те еще отказывались от снижения заработной платы.
"В РЖД не оценили писательские таланты тренера и, скорее всего, он покинет клуб по окончании сезона. Если раньше его будущее зависело от результатов, то теперь второе место в чемпионате может уже не спасти. Белозерова сильно разозлили газетные очерки Сeмина", - заявил журналист Иван Карпов.
Отметим, что соглашение Семина с "железнодорожниками" истекает этим летом.
Читайте также: Сёмин - о сокращении зарплат в "Локомотиве": "Я и не сомневался". | http://soccernews.ru
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