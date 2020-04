Роналду: "В этот сложный для нашего мира момент важно объединиться"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выступил с призывом к объединению в связи с пандемией коронавируса.

35-летний португалец выложил фото в масках с флагами Италии и Португалии.

"В это сложный для нашего мира момент важно объединиться и поддерживать друг друга. Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь", - заявил Роналду.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8