Роналду: "В этот сложный для нашего мира момент важно объединиться"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выступил с призывом к объединению в связи с пандемией коронавируса.
35-летний португалец выложил фото в масках с флагами Италии и Португалии.
"В это сложный для нашего мира момент важно объединиться и поддерживать друг друга. Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь", - заявил Роналду.
In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020
Отметим, что в Италии было выявлено более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Португалии - почти 14 тысяч.
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