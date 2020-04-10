Роналду: "В этот сложный для нашего мира момент важно объединиться"

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Роналду: "В этот сложный для нашего мира момент важно объединиться"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выступил с призывом к объединению в связи с пандемией коронавируса.

35-летний португалец выложил фото в масках с флагами Италии и Португалии.

"В это сложный для нашего мира момент важно объединиться и поддерживать друг друга. Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь", - заявил Роналду.

Отметим, что в Италии было выявлено более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Португалии - почти 14 тысяч.

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Лесновски всегда хотел объедигиться со Шнюком.Сейчас как раз такой момент...❤️❤️❤️

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