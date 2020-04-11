Уткин прокомментировал слова Семина, которые разозлили руководство РЖД

Журналист Василий Уткин отреагировал на слова наставника "Локомотива" Юрия Семина.

Напомним, что ранее Семин поддержал футболистов клуба в вопросе сокращения зарплаты.

"Этот фальстарт Палыча стоит дорого, и не в деньгах... Сложно было выступить более идиотским образом. Это отлично обнажает мотивы. Вскрывает, как скальпель", - сказал Уткин.

Отметим, что в итоге зарплаты игроков "Локомотива" были урезаны на 40 процентов.

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