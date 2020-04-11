Слуцкий оценил судейство в РПЛ

Теги рубинлеонид слуцкий

Слуцкий оценил судейство в РПЛ

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о работе судей в РПЛ.

"Я был неприятно удивлен уровню судейства. Я полагал, что многое изменилось, ВАР работает на каждом матче. Однако когда из трех игр в двух мы получали ранние удаления за две желтые карточки - тут ВАР никак не поможет. Арбитры нашли обход.

У меня появляются сомнения, вопросы. Не хочу никого обвинять, но по моему мнению, эти желтые карточки были очень спорные", - заявил Слуцкий.

Читайте также: Слуцкий высказался о перспективах Головина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сульшер готов расстаться с пятью футболистами

Сульшер готов расстаться с пятью футболистами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов