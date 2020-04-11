Слуцкий оценил судейство в РПЛ

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о работе судей в РПЛ.

"Я был неприятно удивлен уровню судейства. Я полагал, что многое изменилось, ВАР работает на каждом матче. Однако когда из трех игр в двух мы получали ранние удаления за две желтые карточки - тут ВАР никак не поможет. Арбитры нашли обход.

У меня появляются сомнения, вопросы. Не хочу никого обвинять, но по моему мнению, эти желтые карточки были очень спорные", - заявил Слуцкий.

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