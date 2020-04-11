Уткин: "Я планирую не заводить детей. Зачем плодить нищету?"

Футбольный журналист Василий Уткин заявил, что не собирается заводить детей.

"Я планирую не заводить детей. Зачем плодить нищету? Я ощущаю себя одиноким человеком. Однако, на мой взгляд, это замечательно. За последние четыре дня я не видел ни одного человека и нормально себя чувствую. Если бы видел, тоже все было бы нормально. Вы преувеличиваете значение семьи в жизни человека. Вполне можно и без нее.

Счастливый ли я человек? Конечно, однако, в моем понимании, счастье - это моменты. В моей жизни было много счастливых моментов. И они достаточно редки, чтобы я их ценил, достаточно часты, чтобы я продолжал их искать", - заявил Уткин.

Отметим, что 48-летний Уткин однажды был женат, а также состоял в гражданском браке с коллегой Натальей Пакуевой, которая вышла замуж за Сергея Игнашевича.

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