"Ювентус" интересуется защитником "Порту"

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"Ювентус" интересуется защитником "Порту"

"Ювентус" готовится к возможному уходу защитника Алекса Сандро.

По сведениям Tuttosport, в случае ухода игрока "старая синьора" попытается заполучить защитника "Порту" Алекса Теллеса, которым ранее интересовалась "Барселона".

Отметим, что клаусула в контракте Теллеса составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провел 40 игр, в которых забил 10 голов и отдал 9 ассистов.

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