У Неймара может появиться 23-летний отчим

Надин Гонсалвес, мама форварда ПСЖ Неймара, вступила в отношения с 23-летним парнем.

Как сообщает UOL Esporte, избранником Надин стал киберспортсмен и модель Тьяго Рамос, который состоит в киберспортивной команде 4K Easy, участвующей в турнирах по Free Fire.

Ранее мама бразильца выложила фото с новым парнем с подписью: "Необъяснимое невозможно объяснить". Неймар оставил комментарий: "Будь счастлива, мам. Люблю тебя".

Отмечается, что сам Неймар находится в отличных отношениях с Тьяго.

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