У Неймара может появиться 23-летний отчим
Надин Гонсалвес, мама форварда ПСЖ Неймара, вступила в отношения с 23-летним парнем.
Как сообщает UOL Esporte, избранником Надин стал киберспортсмен и модель Тьяго Рамос, который состоит в киберспортивной команде 4K Easy, участвующей в турнирах по Free Fire.
Ранее мама бразильца выложила фото с новым парнем с подписью: "Необъяснимое невозможно объяснить". Неймар оставил комментарий: "Будь счастлива, мам. Люблю тебя".
Отмечается, что сам Неймар находится в отличных отношениях с Тьяго.
Читайте также: Возвращение Неймара в "Барселону" снова может сорваться. | http://soccernews.ru
главное
-
В Италии могут запретить матчи со зрителями до 2021 года
-
"Реал" намерен возобновить тренировки, несмотря на пандемию коронавируса
-
"Тоттенхэм" определился с ценой на Кейна. Форвард может быть продан из-за долгов
-
Федун прокомментировал новую сделку России с ОПЕК+
-
Все уже переболели: Федун высказался о ситуации с коронавирусом в Европе
Лента новостей
-
Розыгрыш Серии А может завершиться к 12 июля
-
"Арсенал" назвал условие, при котором футболистам клуба не будут сокращать зарплату
-
Ташуев сравнил чемпионаты Беларуси и России
-
"Аталанта" повесила ценник на Иличича
-
"Манчестер Сити" готов побороться за Лаутаро Мартинеса
-
Двукратная чемпионка мира провела силовую тренировку на 9-м месяце беременности
-
1
У Неймара может появиться 23-летний отчим
-
"Ювентус" интересуется защитником "Порту"
-
Гризманн окажет финансовую помощь больнице родного города
-
"Зенит" составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики
-
Комментатор Арустамян рассказал, почему Акинфеев не перешел в европейский клуб
-
В Италии могут запретить матчи со зрителями до 2021 года
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника ПСЖ
-
Бывшая девушка Эмери: "Унаи обвинил меня в своем увольнении из "Арсенала"
-
1
Ребров кардинально сменил имидж во время карантина
-
"Реал" намерен возобновить тренировки, несмотря на пандемию коронавируса
-
Упамекано готов перейти в "Реал"
-
Мамаев рассказал, кого он считает лучшим игроком в CS:GO
-
1
"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за лидера "Фиорентины"
-
"Ливерпуль" не будет покупать Санчо из-за высокой цены
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13