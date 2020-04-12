"Манчестер Сити" готов побороться за Лаутаро Мартинеса

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"Манчестер Сити" готов побороться за Лаутаро Мартинеса

"Манчестер Сити" готов вступить в борьбу за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает The Sun, этим летом "горожане" готовы выплатить клаусулу аргентинца, которая в течение двух недель будет составлять 111 миллионов евро.

Напомним, что ранее основным претендентом на Мартинеса была "Барселона". Кроме того, сам игрок заинтересован в переходе в каталонский клуб.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 16 голов и 4 ассиста в 31 матче.

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