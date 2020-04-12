Ташуев сравнил чемпионаты Беларуси и России
Российский тренер Сергей Ташуев высказался об уровне чемпионатов Беларуси и России.
"Сравните, какие средства вкладываются в российский футбол, а какие - в белорусский. Просто сопоставьте бюджеты клубов. При этом разница между лигами невелика.
В Беларуси есть много интересных футболистов и тренеров, которые потом отправляются работать в РПЛ. У топ-клубов Беларуси бюджет всего 6 миллионов евро в год, а у середняков 500 тысяч или миллион. Кто же в РПЛ будет работать за такие суммы?
Я легко побеждал российские клубы на сборах. Кончено, мастерство игроков "Зенита", "Локомотива", наверное, в два раза выше, чем у белорусских футболистов. Однако если смотреть глобально и брать в расчет вложенные деньги, то пропасти никакой нет!
В Беларуси игроки получают сравнительно небольшие деньги, а уровень мастерства у них нормальный. Не очень отличается от российского. В России также много проблем. Нужно развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами...
Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я работал в Беларуси, мне там понравилось", - заявил Ташуев.
Отметим, что Ташуев известен по своей работе в солигорском "Шахтере", "Кубани" и "Краснодаре".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18