Ташуев сравнил чемпионаты Беларуси и России

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об уровне чемпионатов Беларуси и России.

"Сравните, какие средства вкладываются в российский футбол, а какие - в белорусский. Просто сопоставьте бюджеты клубов. При этом разница между лигами невелика.

В Беларуси есть много интересных футболистов и тренеров, которые потом отправляются работать в РПЛ. У топ-клубов Беларуси бюджет всего 6 миллионов евро в год, а у середняков 500 тысяч или миллион. Кто же в РПЛ будет работать за такие суммы?

Я легко побеждал российские клубы на сборах. Кончено, мастерство игроков "Зенита", "Локомотива", наверное, в два раза выше, чем у белорусских футболистов. Однако если смотреть глобально и брать в расчет вложенные деньги, то пропасти никакой нет!

В Беларуси игроки получают сравнительно небольшие деньги, а уровень мастерства у них нормальный. Не очень отличается от российского. В России также много проблем. Нужно развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами...

Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я работал в Беларуси, мне там понравилось", - заявил Ташуев.

Отметим, что Ташуев известен по своей работе в солигорском "Шахтере", "Кубани" и "Краснодаре".

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