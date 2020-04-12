Розыгрыш Серии А может завершиться к 12 июля

В Италии продолжают искать варианты завершения Серии А.

Как сообщает Football Italia, руководство чемпионата надеется, что клубы смогут возобновить тренировки 4 мая, а 31 мая начать играть. Если проводить матчи каждые три дня, то чемпионат будет доигран к 12 июля.

По сведениям источника, 27 апреля клубы хотят получить разрешение на проведение физических и медицинских тестов. Благодаря этому футболисты смогут провести три-четыре недели тренировок и возобновить сезон.

Напомним, что в Серии А осталось провести 12 туров. Лидирует в чемпионате "Ювентус", опережающий "Лацио" на одно очко.

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