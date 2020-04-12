Владелец "Фиорентины" заблокировал уход Кьезы в "Ювентус"

Хавбек "Фиорентины" Федерико Кьеза, судя по всему, не перейдет в "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, сделку заблокировал владелец клуба Рокко Коммиссо, который намерен продлить соглашение с футболистом.

Отметим, что прошлые владельцы "фиалок" братья Делла Валле разрешали игроку вести переговоры с "Ювентусом" и он успел согласовать с клубом пятилетний контракт.

В нынешнем сезоне Кьеза провел 26 матчей, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами.

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