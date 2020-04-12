Владелец "Фиорентины" заблокировал уход Кьезы в "Ювентус"

Теги ювентусфиорентинафедерико кьеза

Владелец "Фиорентины" заблокировал уход Кьезы в "Ювентус"

Хавбек "Фиорентины" Федерико Кьеза, судя по всему, не перейдет в "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, сделку заблокировал владелец клуба Рокко Коммиссо, который намерен продлить соглашение с футболистом.

Отметим, что прошлые владельцы "фиалок" братья Делла Валле разрешали игроку вести переговоры с "Ювентусом" и он успел согласовать с клубом пятилетний контракт.

В нынешнем сезоне Кьеза провел 26 матчей, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами.

Читайте также: "Ювентус" готов заплатить крупную сумму за лидера "Фиорентины". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" все-таки решила продать Гризманна

"Барселона" все-таки решила продать Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов