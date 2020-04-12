Полузащитник "Реала" Кубо: "Месси - ориентир для меня"

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Полузащитник "Реала" Кубо: "Месси - ориентир для меня"

Хавбек "Реала" Такефуса Кубо, находящийся в аренде в "Мальорке", высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

Отметим, что Кубо с 2011 по 2015 год находился в структуре "Барселоны".

"Мы не знакомы лично, однако он является ориентиром для молодежи, которая стремится стать профессиональными футболистами, а также для молодых игроков. В детстве я смотрел много видео с ним. Он замечательный игрок.

Месси является ориентиром для меня и для многих левоногих футболистов, которые низкие ростом и чьи основные характеристики - дриблинг и контроль мяча. Месси - вершина этого", - приводит слова Кубо As.

В этом сезоне Кубо провел за "Мальорку" 25 игр, забил три гола и отдал три ассиста.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео : " Новый контракт с Барсой - ориентир для меня "

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Реал оборзёл в край!Наше Ла Масийское дарование увели, типичный мешок из Мадрида... Пока Барса воспитывает звёзд (Дембеле, Коутиньо, Гризманна и других) столичные только тратят миллиарды! Стыдно должно быть , господа!

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