Полузащитник "Реала" Кубо: "Месси - ориентир для меня"
Хавбек "Реала" Такефуса Кубо, находящийся в аренде в "Мальорке", высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.
Отметим, что Кубо с 2011 по 2015 год находился в структуре "Барселоны".
"Мы не знакомы лично, однако он является ориентиром для молодежи, которая стремится стать профессиональными футболистами, а также для молодых игроков. В детстве я смотрел много видео с ним. Он замечательный игрок.
Месси является ориентиром для меня и для многих левоногих футболистов, которые низкие ростом и чьи основные характеристики - дриблинг и контроль мяча. Месси - вершина этого", - приводит слова Кубо As.
В этом сезоне Кубо провел за "Мальорку" 25 игр, забил три гола и отдал три ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14