Президент "Брешии" не позволит команде играть в случае возобновления Серии А

Теги брешиякоронавирус

Президент "Брешии" не позволит команде играть в случае возобновления Серии А

Президент "Брешии" Массимо Челлино раскритиковал идею возобновления Серии А.

"Я скажу еще раз: если чемпионат возобновят, то я не позволю моей команде играть. Это не провокация. Можете лишать нас очков, я возьму на себя всю ответственность в таком случае", - приводит слова Челлино Giornale di Brescia.

Отметим, что в Италии было зафиксировано 152 271 случаев заражения коронавирусом, более 19 тысяч человек умерло.

После 26 туров "Брешия" занимает в Серии А последнее место, отставая от 17-го места на 10 очков.

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