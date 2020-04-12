"Барселона" все-таки решила продать Гризманна

4 Теги барселонаантуан гризманн

"Барселона" все-таки решила продать Гризманна

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может покинуть клуб ближайшим летом.

Как сообщает Calciomercato, каталонцы выставили 29-летнего француза на продажу и ждут выгодных предложений.

Отмечается, что "Барселона" хочет заработать на продаже Гризманна 120 миллионов евро. Однако также клуб может использовать его в сделке по другому игроку.

Соглашение Гризманна с клубом действует до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 14 голов и 4 ассиста в 37 играх.

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Комментарии

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Л.К

Два петросяна)))

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Л.К

Эти два долбаёба всё публику здесь веселят)))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Очень жаль!Такой игрок нам нужен!Исполнительный,трудолюбивый,не устраивает скандалов , а отличие от Месси!Эх ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Антуан - не последняя жертва диктатуры мелкого пакостника! Будущим жертвам надо быть осторожнее! Маразматик их съест и не подавится!

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