"Ренн" не хочет отпускать Камавинга в "Реал"

"Ренн" не желает расставаться с талантливым хавбеком Эдуардо Камавинга.

Как сообщает Marca, "Реал" близок к трансферу 17-летнего игрока, однако клуб пытается отговорить футболиста от ухода.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы "Барселона", "Ливерпуль" и ПСЖ. Однако сам Камавинга хотел бы перебраться в "Реал".

В этом сезоне Камавинга провел 36 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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