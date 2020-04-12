Фердинанд поделился воспоминаниями о финале Лиги Чемпионов против "Барселоны"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил о финале Лиги Чемпионов 2011 года.
Напомним, что тогда "МЮ" проиграл "Барселоне" со счетом 1:3.
"Барселона" преподала нам настоящий урок на "Уэмбли". Мы с Гиггзом и Скоулзом стояли и наблюдали, как они поднимают кубок, и я сказал: "Я просто в растерянности".
Месси в той игре делал все что вздумается", - приводит слова Фердинанда Copa90 Football.
Читайте также: Рио Фердинанд рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru
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