Фердинанд поделился воспоминаниями о финале Лиги Чемпионов против "Барселоны"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил о финале Лиги Чемпионов 2011 года.

Напомним, что тогда "МЮ" проиграл "Барселоне" со счетом 1:3.

"Барселона" преподала нам настоящий урок на "Уэмбли". Мы с Гиггзом и Скоулзом стояли и наблюдали, как они поднимают кубок, и я сказал: "Я просто в растерянности".

Месси в той игре делал все что вздумается", - приводит слова Фердинанда Copa90 Football.

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