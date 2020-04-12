БАТЭ на выезде разгромил "Минск"

Теги батэминск

БАТЭ на выезде разгромил "Минск"

В рамках 4-го тура белорусской Премьер-лиги БАТЭ уверенно разобрался с "Минском".

"Минск" - БАТЭ 0:3

Голы: Драгун, 26 - 0:1, Сарока, 34 - 0:2, Нехайчик, 62 - 0:3

"Минск": Леонов, Остроух (Прищепа, 60), Залеский, Зинович, Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Яроцкий (Гурбан, 79), Сазончик, Хващинский, Ролович (Грибовский, 46).

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович (Бессмертный, 46), Настич, Волков (Копитович, 46), Нехайчик, Стасевич, Бага, Драгун (Березкин, 83), Яблонский, Сарока.

Читайте также: Ташуев сравнил чемпионаты Беларуси и России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" все-таки решила продать Гризманна

"Барселона" все-таки решила продать Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 БАТЭ БАТЭ 26 65
2 Динамо Минск Динамо Минск 26 53
3 Шахтер Шахтер 26 49
4 Белшина Белшина 26 43
5 Гранит Гранит 26 42
6 Минск Минск 26 40
7 Торпедо Жодино Торпедо Жодино 26 36
8 Неман Гродно Неман Гродно 26 32
9 Нафтан Нафтан 26 30
10 Славия Славия 26 26
11 Слуцксахар Слуцксахар 26 25
12 Динамо Брест Динамо Брест 26 24
13 Витебск Витебск 26 21
14 Гомель Гомель 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов