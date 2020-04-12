БАТЭ на выезде разгромил "Минск"
В рамках 4-го тура белорусской Премьер-лиги БАТЭ уверенно разобрался с "Минском".
"Минск" - БАТЭ 0:3
Голы: Драгун, 26 - 0:1, Сарока, 34 - 0:2, Нехайчик, 62 - 0:3
"Минск": Леонов, Остроух (Прищепа, 60), Залеский, Зинович, Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Яроцкий (Гурбан, 79), Сазончик, Хващинский, Ролович (Грибовский, 46).
БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович (Бессмертный, 46), Настич, Волков (Копитович, 46), Нехайчик, Стасевич, Бага, Драгун (Березкин, 83), Яблонский, Сарока.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18