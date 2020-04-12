Роналду поздравил всех с Пасхой

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией с празднования Пасхи.

На фото за праздничным столом находится девушка португальца Джорджина Родригес и его дети.

"Желаем всем счастливой Пасхи", - подписал фото Роналду.

Отметим, что католическая Пасха в этом году празднуется 12 апреля, в то время как православная - 19 апреля.

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