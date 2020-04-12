"Интер" вступил в борьбу за хавбека "Атлетико"

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"Интер" вступил в борьбу за хавбека "Атлетико"

Хавбек "Атлетико" Томас Партей попал в сферу интересов "Интера".

По сведениям As, "нерадзурри" готовы побороться за 26-летнего игрока, в чьем трансфере также заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Рома".

Отмечается, что "Атлетико" собирается продлить контракт с игроком и увеличить его клаусулу с 50 миллионов евро до 100 миллионов.

В текущем сезоне на счету Партея три гола и один ассист в 35 матчах.

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