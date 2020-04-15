Погба рассказал, плакаты какик футболистов были у него в детстве

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вспомнил, плакаты каких футболистов были у него в детстве.

"У меня были Роналдиньо, Роналдо, Зидан, Анри, Сиссе и Кака", - приводит слова Погба сайт "МЮ".

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года и его контракт с клубом истекает в 2021 году.

В текущем сезоне из-за травмы Погба провел всего 8 игр, в которых отдал две голевые передачи.

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