"Арсенал" не потянет трансфер хавбека "Атлетико" Партея

Трансфер хавбека "Атлетико" Томаса Партея в "Арсенал" на грани срыва.

Как сообщает Mirror, ранее считалось, что "канониры" практически договорились о покупке игрока за 50 миллионов евро. Однако в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса клуб не может себе позволить такие дорогостоящие сделки.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" намерен сохранить Партея в составе и продлить с ним контракт, увеличив при этом сумму отступных.

В этом сезоне на счету игрока три гола и один ассист в 35 матчах.

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