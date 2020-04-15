Евсеев высказался о планах Слуцкого сбросить 10 килограммов
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о диетах.
"Слуцкий хочет сбросить 10 килограммов? А я сейчас пойду на чердак и сброшу шифер вниз.
Я всю свою карьеру занимался диетами, а сейчас могу позволить себе все. Разумеется, нужно следить за своей формой, однако пока дайте немного отдохнуть", - заявил Евсеев.
Евсеев возглавляет "Уфу" с 2019 года. До этого он работал в "СКА-Хабаровск" и "Амкаре".
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