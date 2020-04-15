В Минздраве Италии оценили возможность возобновления Серии А

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В Минздраве Италии оценили возможность возобновления Серии А

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Сирели высказался о возможном возобновлении Серии А.

"Увы, думаю, что шансы на возобновление Серии А очень малы", - приводит слова Сирели Calciomercato.

Напомним, что в Италии турниры были приостановлены в марте из-за коронавируса. Ранее предполагали, что сезон может возобновиться в мае.

Лидером Серии А является "Ювентус", опережающий "Лацио" на одно очко.

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