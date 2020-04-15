beIN Sports представила рейтинг лучших российских игроков в истории АПЛ

Глобальная сеть спортивных каналов beIN Sports представила рейтинг лучших российских футболистов в истории АПЛ.

1. Андрей Канчельскис ("Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Саутгемптон", 1992-1997);

2. Андрей Аршавин ("Арсенал", 2008-2013);

3. Алексей Смертин ("Портсмут", "Челси", "Чарльтон", "Фулхэм", 2003-2008);

4. Роман Павлюченко ("Тоттенхэм", 2008-2012);

5. Юрий Жирков ("Челси", 2009-2011).

Отметим, что Канчельскис в составе "МЮ" завоевал 7 трофеев. На его счету 48 голов в 145 играх.

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