"Интер" возобновил интерес к Жиру

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"Интер" возобновил интерес к Жиру

Форвард "Челси" Оливье Жиру снова заинтересовал "Интер".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" готовы подписать с 33-летним французом контракт по схеме "2+1".

Напомним, что "Интер" хотел подписать Жиру минувшей зимой, однако отказался от трансфера после покупки Кристиана Эриксена.

Контракт Жиру с "Челси" истекает предстоящим летом. В этом сезоне на его счету три гола в 13 матчах.

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