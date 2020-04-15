Рюдигер составил сборную самых сложных соперников

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер назвал 11 самых сложных соперников, составив из них команду.

Отметим, что Рюдигер ранее выступал за "Рому" и "Штутгарт".

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария");

Защитники: Аарон Уан-Биссака ("Манчестер Юнайтед"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба - "Ливерпуль");

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", экс-"Барселона");

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

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