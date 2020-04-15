"Армавир" снялся с ФНЛ

Руководство "Армавира" решило сняться с ФНЛ.

Как сказано в заявлении, клуб не смог выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/2021, включая аттестацию академии клуба.

Отметим, что клуб был основан в 1959 году. В текущем розыгрыше ФНЛ "Армавир" шел на 12-й позиции, имея в активе 30 очков.

Напомним, что все турниры в России были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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