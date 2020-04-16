"Реал" показал вид "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции

Мадридский "Реал" выложил видео, на котором видно, как будет выглядеть стадион "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции.

"Еще больше памятных моментов на нашем стадионе... "Сантьяго Бернабеу" будущего", - говорится в заявлении клуба.

️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa...

El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 13, 2020

Отметим, что "Сантьяго Бернабеу" был открыт в 1947 году. На данный момент арена вмещает 81 тысячу зрителей.

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