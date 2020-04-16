"Реал" показал вид "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции

5 Теги реал мадрид

"Реал" показал вид "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции

Мадридский "Реал" выложил видео, на котором видно, как будет выглядеть стадион "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции.

"Еще больше памятных моментов на нашем стадионе... "Сантьяго Бернабеу" будущего", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что "Сантьяго Бернабеу" был открыт в 1947 году. На данный момент арена вмещает 81 тысячу зрителей.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Кстати, почти все 560 000 000 евро на реконструкцию "Сантьяго Бернабеу", освоит не кто-нибуть, строительная фирма, которой владеет сам Господин Президент Реала, Флорентино Перес!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Может себе позволить!Без шума как у Бартомеу!

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Карлыч69
Карлыч69

Правильно, пусть доит мешок)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кто-то любит доить коров,кто-то мешки)

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Леприкон толком не даёт Барсе провести реконструкцию стадиона,захапав все деньги себе на зарплату за ходьбу во время матчей - "легенда" одним словом ... что тут скажешь!

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