"Реал" показал вид "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции
Мадридский "Реал" выложил видео, на котором видно, как будет выглядеть стадион "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции.
"Еще больше памятных моментов на нашем стадионе... "Сантьяго Бернабеу" будущего", - говорится в заявлении клуба.
️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa...— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 13, 2020
El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD
Отметим, что "Сантьяго Бернабеу" был открыт в 1947 году. На данный момент арена вмещает 81 тысячу зрителей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14