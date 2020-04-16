"Бавария" договорилась о трансфере хавбека "Байера"

Хавбек "Байера" Чарлес Арангис, судя по всему, продолжит карьеру в "Баварии".

По сведениям журналиста Radio Futuro Хуана Игнасио Абарки, мюнхенский клуб достиг договоренности о трансфере 30-летнего чилийца. Однако детали возможной сделки неизвестны.

Арангис защищает цвета "Байера" с 2015 года и его соглашение с клубом истекает грядущим летом.

В этом сезоне на счету футболиста три забитых мяча и шесть ассистов в 27 играх.

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