Врачи сборной России рассказали, каким должно быть питание на карантине

Врач сборной России Эдуард Безуглов и реабилитолог Игорь Степанов поделились советами по правильному питанию во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Так, врачи посоветовали уменьшить потребление сладкой и жареной пищи, колбас и сосисок, а также продуктов с рафинированным маслом.

В нынешних условиях нужно употреблять больше фруктов и овощей, а именно: помидоры, огурцы, капусту, морковь, бананы, киви, яблоки и цитрусовые.

Кроме того, следует пить 1,5-2 литра воды и не злоупотреблять алкоголем.

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