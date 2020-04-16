Врачи сборной России рассказали, каким должно быть питание на карантине

1 Теги россиякоронавирус

Врачи сборной России рассказали, каким должно быть питание на карантине

Врач сборной России Эдуард Безуглов и реабилитолог Игорь Степанов поделились советами по правильному питанию во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Так, врачи посоветовали уменьшить потребление сладкой и жареной пищи, колбас и сосисок, а также продуктов с рафинированным маслом.

В нынешних условиях нужно употреблять больше фруктов и овощей, а именно: помидоры, огурцы, капусту, морковь, бананы, киви, яблоки и цитрусовые.

Кроме того, следует пить 1,5-2 литра воды и не злоупотреблять алкоголем.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Таким образом в любом случае рекомендуют питаться, не только во время эпидемий)

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