Врачи сборной России рассказали, каким должно быть питание на карантине
Врач сборной России Эдуард Безуглов и реабилитолог Игорь Степанов поделились советами по правильному питанию во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Так, врачи посоветовали уменьшить потребление сладкой и жареной пищи, колбас и сосисок, а также продуктов с рафинированным маслом.
В нынешних условиях нужно употреблять больше фруктов и овощей, а именно: помидоры, огурцы, капусту, морковь, бананы, киви, яблоки и цитрусовые.
Кроме того, следует пить 1,5-2 литра воды и не злоупотреблять алкоголем.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|22
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|3
|Краснодар
|22
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
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|7
|Арсенал Тула
|22
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|Уфа
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|27
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|11
|Тамбов
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|12
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