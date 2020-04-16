Матерацци: "Люди должны были целовать землю вслед за мной после гола в финале ЧМ-2006"
Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2006.
Напомним, что тогда итальянцы выиграли турнир (1:1, по пенальти - 5:3), а Матерацци отметился голом на 19-й минуте. Однако футболист запомнился своей провокацией в адрес Зинедина Зидана, которая привела к удалению француза.
"Французы защищали Зидана, а меня растерзали мои же соотечественники. Я не думаю, что они настоящие итальянцы. Я являюсь патриотом и всегда отдам все для защиты цветов Италии.
Они ранили меня своей критикой. Эти люди должны были целовать землю вслед за мной после гола в финале", - приводит слова Матерацци Football Italia.
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