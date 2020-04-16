Футболисты "Арсенала" все-таки согласятся на сокращение зарплат

"Арсенал" практически уладил вопрос сокращения зарплат игроков команды из-за коронавируса.

По сведениям The Athletic, большая часть футболистов "канониров" согласились на снижение платы на 12,5% в месяц. Сокращение будет зависеть от попадания в Лигу Чемпионов.

Отмечается, что 12,5% будут вычитаться из зарплаты футболистов с апреля 2020 года по март 2021-го. Что ждет футболистов, не согласившихся на сокращение, пока неизвестно.

Напомним, что еще ни один клуб АПЛ не снижал зарплату футболистам.

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