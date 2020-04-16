Уткин: "Конечно, я понимал, что баттл с Соловьевым не состоится"

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Уткин: "Конечно, я понимал, что баттл с Соловьевым не состоится"

Журналист Василий Уткин поделился мнением о своем конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым.

"Он говорит, что я психически нездоров? Это не оскорбительно. Мне уже 48 лет и я не особо слежу за своим здоровьем. К тому же, оскорбляться можно от равного. Если рассматривать этот случай, то я не вижу ничего оскорбительного. Я уже много лет работаю в публичном пространстве, меня оскорбить очень трудно. Если бы он меня оскорбил, то я не затрагивал бы тему Versus Battle. Конечно, я понимал, что баттл с Соловьевым не состоится.

Почему назвал его педерастической обезьяной? У некоторых людей есть присказки, которые они используют много раз за день. Так вот это одно из моих специальных выражений, о котором знают близкие мне люди", - заявил Уткин.

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