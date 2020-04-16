Уткин: "Конечно, я понимал, что баттл с Соловьевым не состоится"
Журналист Василий Уткин поделился мнением о своем конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым.
"Он говорит, что я психически нездоров? Это не оскорбительно. Мне уже 48 лет и я не особо слежу за своим здоровьем. К тому же, оскорбляться можно от равного. Если рассматривать этот случай, то я не вижу ничего оскорбительного. Я уже много лет работаю в публичном пространстве, меня оскорбить очень трудно. Если бы он меня оскорбил, то я не затрагивал бы тему Versus Battle. Конечно, я понимал, что баттл с Соловьевым не состоится.
Почему назвал его педерастической обезьяной? У некоторых людей есть присказки, которые они используют много раз за день. Так вот это одно из моих специальных выражений, о котором знают близкие мне люди", - заявил Уткин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20