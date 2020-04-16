Агент Гурцкая назвал лучшего российского футболиста

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игре форварда "Зенита" Александра Кокорина, находящегося в аренде в "Сочи".

"Я сотрудничал с Кокориным, когда занимался "Динамо". Думаю, он самый талантливый игрок в России. Головин и братья Миранчуки даже рядом не стоят.

Он лучший российский футболист. Кокорин делает разницу на поле. Для "Зенита" было бы правильным решением вернуть Кокорина, однако тогда нужно расставаться или с Азмуном, или с Дзюбой", - заявил Гурцкая.

Читайте также: Аршавин: "Ситуация с зарплатой Кокорина в "Сочи" самая интересная". | http://soccernews.ru