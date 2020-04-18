"Интер" сделал предложение по трансферу "нового Пирло"

"Интер" собирается подписать хавбека "Брешии" Сандро Тонали.

Как сообщает Sportmediaset, "нерадзурри" предложили за 19-летнего итальянца, которого прозвали "новым Пирло", 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Тонали также претендует ряд европейских клубов, в числе которых "Ливерпуль" и "Ювентус".

В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 16 играх.

Читайте также: "Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru