"Интер" сделал предложение по трансферу "нового Пирло"

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"Интер" сделал предложение по трансферу "нового Пирло"

"Интер" собирается подписать хавбека "Брешии" Сандро Тонали.

Как сообщает Sportmediaset, "нерадзурри" предложили за 19-летнего итальянца, которого прозвали "новым Пирло", 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Тонали также претендует ряд европейских клубов, в числе которых "Ливерпуль" и "Ювентус".

В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 16 играх.

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