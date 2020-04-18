Орлов: "В России нет футболистов, на которых имеется спрос в Европе"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, как ситуация с коронавирусом отразится на трансферном окне в России.

"В Россию в основном едут за деньгами. Но в нынешнем положении клубы РПЛ не смогут приглашать футболистов с именем. Я много раз твердил, что нужно сделать ставку на своих воспитанников, нужно обучать тренеров. Давайте развивать своих ребят.

Будут ли уезжать наши игроки в Европу? Мы любим упоминать про спортивные амбиции и прогресс, однако чаще всего на первом месте у футболиста стоят деньги. Кроме того, в России нет футболистов, на которых имеется спрос в Европе. Большие деньги нашим ребятам предлагать не будут. А зачем уезжать ради понижения зарплаты?" - заявил Орлов.

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