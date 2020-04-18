Орлов: "В России нет футболистов, на которых имеется спрос в Европе"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, как ситуация с коронавирусом отразится на трансферном окне в России.
"В Россию в основном едут за деньгами. Но в нынешнем положении клубы РПЛ не смогут приглашать футболистов с именем. Я много раз твердил, что нужно сделать ставку на своих воспитанников, нужно обучать тренеров. Давайте развивать своих ребят.
Будут ли уезжать наши игроки в Европу? Мы любим упоминать про спортивные амбиции и прогресс, однако чаще всего на первом месте у футболиста стоят деньги. Кроме того, в России нет футболистов, на которых имеется спрос в Европе. Большие деньги нашим ребятам предлагать не будут. А зачем уезжать ради понижения зарплаты?" - заявил Орлов.
Читайте также: Орлов оценил вероятность ухода Дзюбы в "Лацио". | http://soccernews.ru
главное
-
Marca выпустила статью, посвященную Аршавину
-
Трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" на грани срыва
-
Гризманн определился со своим будущим в "Барселоне"
-
Когда-то эти ребята играли вместе! 15 интересных футбольных дуэтов из прошлого, о которых вы могли забыть
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Кейна и Хамеса
Лента новостей
-
"Бавария" и "Манчестер Сити" имеют разное видение стоимости Сане
-
"Я горд быть вашим тренером": Тедеско поздравил "Спартак" с днем рождения
-
Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"
-
"Реал" в следующем сезоне не будет отдавать Лунина в аренду
-
"Интер" намерен подписать двух форвардов
-
Каррера поздравил "Спартак" с 98-летием
-
"Минск" уступил "Руху", "Ислочь" переиграла "Славию"
-
1
Marca выпустила статью, посвященную Аршавину
-
Орлов: "В России нет футболистов, на которых имеется спрос в Европе"
-
"Интер" сделал предложение по трансферу "нового Пирло"
-
"Лацио" нацелился на двух игроков сборной Португалии
-
Тарасов обратился к болельщикам в преддверии Пасхи
-
1
Трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" на грани срыва
-
"Оказался не готов к скоростям РПЛ": Орлов оценил игру Шюррле в составе "Спартака"
-
"Реал" решил расстаться с сыном Зидана
-
1
"Ньюкасл" хочет подписать хавбека "Барселоны"
-
Упамекано назвал лучшего защитника в мире
-
2
Гризманн определился со своим будущим в "Барселоне"
-
Тотти рассказал, как едва не развёлся с женой из-за кошки
-
"Спартак" поздравил себя с днём рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20