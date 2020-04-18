Marca выпустила статью, посвященную Аршавину

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Marca выпустила статью, посвященную Аршавину

Испанское издание Marca выпустило статью, посвященную экс-игроку сборной России Андрею Аршавину.

Материал был выпущен под заголовком "Признания Аршавина: много алкоголя, стриптиз-клуб и... лошадь".

"Андрей Аршавин в ноябре 2018 года, когда ему было 37 лет, провел последнюю игру в карьере футболиста. Это произошло в составе казахстанского "Кайрата", вдали от топ-лиг, и с тем же детским выражением лица, которым поражал всех на Евро-2008. Очень талантливый футболист на поле и бесшабашный парень за его пределами.

Изучив биографию Аршавина, которая была выпущена под названием "555 вопросов и ответов о женщинах, деньгах, политике и футболе", можно отыскать оправдания такому безрассудству. Мама два раза разводилась. Трамвай, который задел его и подбросил на 10 метров над землей, когда он направлялся на тренировку. Боязнь темноты и глубин океана из-за "существ, которые там обитают". Что-то должно было произойти. Возможно, несчастная любовь. "По моему мнению, женщины и мужчины - абсолютно разные существа. Если бы у меня была возможность запретить женщинам водить машины, я бы сделал это, не думая лишний раз".

Аршавин неоднократно находился в центре скандалов: огромное количество алкоголя, стриптиз-клуб, две "подруги", полицейский патруль... и лошадь. Из-за видео он скомпрометировал модель Ольгу Семенову. После чего жена Аршавина была разгневана и обещала "отрезать пальцы" "сопернице".

И напоследок, он не верил в "чистоту" на Олимпийских играх: "По моему мнению, во всех видах спорта есть допинг. Просто невозможно выступать без допинга. В плавании, лыжах или велоспорте - везде есть допинг".

Аршавин наиболее известен по выступлениям за "Зенит", когда он помог клубу выиграть первый после распада СССР титул чемпионов страны в 2007 году, а в 2008 году завоевал Кубок УЕФА, после того как "Зенит" разобрался с "Баварией" в полуфинале со счетом 4:0.

У Аршавина были столкновения с прессой и фанатами, однако в истории остались его 165 голов и более 200 ассистов", - говорится в статье.

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