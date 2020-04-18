Каррера поздравил "Спартак" с 98-летием

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Каррера поздравил "Спартак" с 98-летием

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера не оставил без внимания 98-летие клуба.

"С днем рождения. Навсегда в моем сердце", - написал итальянец в инстаграме.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал РПЛ и Суперкубок России.

С декабря 2019 года итальянский специалист тренирует греческий АЕК.

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