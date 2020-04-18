"Интер" намерен подписать двух форвардов

"Интер", судя по всему, готовится к возможному уходу форварда Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" на замену аргентинцу намерены подписать двух нападающих: Тимо Вернера ("РБ Лейпциг") и Виктора Осимхена ("Лилль").

Ранее сообщалось, что Мартинес летом может перебраться в "Барселону" за 111 миллионов евро.

Трансферная стоимость Вернера оценивается в 64 миллиона евро, а Осимхена - в 27 миллионов.

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