"Реал" в следующем сезоне не будет отдавать Лунина в аренду
"Реал" готов предоставить шанс украинскому вратарю Андрею Лунину.
Как сообщает Marca, "сливочные" в следующем сезоне не планируют отдавать голкипера в аренду и сделают из него дублера Тибо Куртуа.
"Реал" приобрел Лунина у "Зари" в 2018 году, однако после перехода он успел побывать в аренде в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
В этом сезоне Лунин провел за "Овьедо" девять матчей и пропустил 10 голов.
Читайте также: "Реал" может отказаться от возвращения Хакими. | http://soccernews.ru
главное
-
Marca выпустила статью, посвященную Аршавину
-
Трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" на грани срыва
-
Гризманн определился со своим будущим в "Барселоне"
-
Когда-то эти ребята играли вместе! 15 интересных футбольных дуэтов из прошлого, о которых вы могли забыть
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Кейна и Хамеса
Лента новостей
-
"Бавария" и "Манчестер Сити" имеют разное видение стоимости Сане
-
"Я горд быть вашим тренером": Тедеско поздравил "Спартак" с днем рождения
-
Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"
-
"Реал" в следующем сезоне не будет отдавать Лунина в аренду
-
"Интер" намерен подписать двух форвардов
-
Каррера поздравил "Спартак" с 98-летием
-
"Минск" уступил "Руху", "Ислочь" переиграла "Славию"
-
1
Marca выпустила статью, посвященную Аршавину
-
Орлов: "В России нет футболистов, на которых имеется спрос в Европе"
-
"Интер" сделал предложение по трансферу "нового Пирло"
-
"Лацио" нацелился на двух игроков сборной Португалии
-
Тарасов обратился к болельщикам в преддверии Пасхи
-
1
Трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" на грани срыва
-
"Оказался не готов к скоростям РПЛ": Орлов оценил игру Шюррле в составе "Спартака"
-
"Реал" решил расстаться с сыном Зидана
-
1
"Ньюкасл" хочет подписать хавбека "Барселоны"
-
Упамекано назвал лучшего защитника в мире
-
2
Гризманн определился со своим будущим в "Барселоне"
-
Тотти рассказал, как едва не развёлся с женой из-за кошки
-
"Спартак" поздравил себя с днём рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14