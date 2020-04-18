"Реал" в следующем сезоне не будет отдавать Лунина в аренду

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"Реал" в следующем сезоне не будет отдавать Лунина в аренду

"Реал" готов предоставить шанс украинскому вратарю Андрею Лунину.

Как сообщает Marca, "сливочные" в следующем сезоне не планируют отдавать голкипера в аренду и сделают из него дублера Тибо Куртуа.

"Реал" приобрел Лунина у "Зари" в 2018 году, однако после перехода он успел побывать в аренде в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

В этом сезоне Лунин провел за "Овьедо" девять матчей и пропустил 10 голов.

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